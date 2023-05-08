Популярна українська співачка та солістка гурту Go-A Катя Павленко, яка разом зі своїм колективом стала справжньою зіркою "Євробачення" і прославилася на весь світ, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася фото з Ліверпуля, куди гурт Go-A приїхав виступати на "Євробачення".

Як видно, Катя та її хлопці знято в цікавій локації Євромістечка з українськими атрибутами. Перед камерою співачка постала у темному вбранні спортивного стилю, як і її музиканти. І поки Катя стала в кумедну позу з витягнутими руками, хлопці вмостилися на зеленій траві.

У підписі до публікації Павленко написала: "Привіт Ліверпуль! Ми прилетіли й готові прокачати сцену Євробачення. Побачимося з вами у Євромістечку 8.05 о 19:45 і звичайно - на Гранд Фіналі Євробачення 2023!".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, особливо іноземні фанати вітали колектив у Ліверпулі:

"Ласкаво просимо до Ліверпуля! У тебе тут багато шанувальників!".

"Ти знову на сцені Євробачення – це чудово. Не можу дочекатися, коли побачу тебе".

"Чекаємо від вас ще одного приголомшливого виступу!"

"Це буде епічно!"

"Не можу дочекатися, коли знову побачу вас на сцені Євробачення!"

"Королева Євробачення!".

"Бажаємо приємно провести час у Ліверпулі!"

"Чи будуть концерти у Великій Британії після? Будь ласка, приїжджайте до Манчестера".

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