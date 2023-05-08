Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який оскандалився своїм виїздом до США, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист показав фото та розповів про свій досвід зустрічі з російською в Америці.

За словами Олександра, ця зустріч відбулася посеред дня в аптеці. Там він тренувався англійською з фармацевтом, вони мило розмовляли і обговорювали таке явище, як спелінг. Як виявилося, у США потрібно майже скрізь промовляти своє прізвище буквами, щоб його правильно зрозуміли. І коли вони обговорювали прізвище путіна, в аптеці виявилася російська, яка відразу зажадала припинити їхню розмову.

У підписі до публікації Еллерт розкрив усі робили цього інциденту:

"Аптека. Опівдні. Стою практикую англійську з фармацевтом. В Америці майже скрізь необхідно проспелити (spelling – сказати по літерах своє прізвище). Не важливо, як ми до цього прийшли, ми стоїмо і спелимо прізвище P U T I N і нам шалено весело, він спелить через POO (гі*но). У нас істерика, відчуття, що ми ним з одного двору в дитинстві... І згадали, як закидали величезну калюжу карбідом, підпалили і горіло все подвір'я... І в цей момент нашу ідилію перериває лисий з черги. Він просить продавця не висловлюватися на цю тему, мовляв, він з тієї країни, про яку ми говоримо, і що навколо можуть бути люди, яким наша думка не дуже приємна. Іди на H U Y, хотів я йому проспеліти, але сказав: "Слава Україні", його аж пересмикнуло. Говорили про poo, а воно виявилося зовсім поряд. Обережно, POO всюди, не вступіть".

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