Победительница "Танці зі зірками" и героиня шоу "Холостячка" и актриса Ксения Мишина призналась, почему ее прошлое было травмирующим.

Ксения Мишина, известная актриса из сериала "Крепостной", решила поделиться своими переживаниями о своих отношениях с мужчиной, от которого она родила своего сына. Обычно она редко говорит о своем бывшем партнере, но она не скрывает, что он наносил ей вред.

В своих историях в Instagram «Холостячка» Мишина призналась, что она и ее бывший партнер встречались в течение 1,5 года. Они уже планировали свадьбу, когда Мишина забеременела. В архивных фотографиях актриса показала себя во время беременности и вспомнила все, что происходило.

По словам «Холостячки» Ксении Мишиной, вдруг все изменилось. Мужчина начал плохо относиться к ней. Мишина полагает, что это произошло из-за ее беременности, так как бывший признавался, что испугался.

"Отношения просто стали погружаться в бездну. Это был тяжелый случай психологического насилия, который совпал с токсикозом в течение четырех месяцев", - рассказала Ксения Мишина.

В то время она была зависима от своего мужа, и это ее подавляло. Когда отношения достигли критической точки, она решила уйти от него.

Когда «Холостячка» Мишина родила сына, его отец просто "исчез". Актриса рассказала, что тогда она начала работать много, так как бывший не оказывал ей никакой помощи. Она даже шутит, что до сих пор ждет посылку с коляской и ванночкой, которые, якобы, он отправил ей по почте. Мишина благодарна своей матери, которая поддерживала ее в те трудные времена.

Ксения Мишина не раз упоминала о своем бывшем партнере, от которого она родила сына, но она предпочитает не разглашать его имя.

Вспоминая о прошлом "Холостячка" Мишина также призналась, она всегда мечтала о поступлении в театральный вуз, но из-за финансовых трудностей родители настояли, чтобы она не поступала туда.

Ксения Мишина рассказала, что погрузилась во вредные привычки, испытывала депрессию и постоянно участвовала в вечеринках, пока не столкнулась с паническими атаками. Ксения считает, что все это связано с нереализованным желанием поступить в театральный вуз.

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