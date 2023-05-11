Победительница одного из сезонов и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного печенья без муки.

Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить флорентийское печенье.

Нам понадобятся такие ингредиенты:

50 г меда (или сиропа глюкозы)

50 г сахара

40 мл сливок 30-35%

20 г сливочного масла

80 г миндальных слайсов

30 г вяленной вишни

20 г тыквенных семечек

50 г черного или молочного шоколада

"Полезное ореховое печенье для детей, без муки. Безумно вкусно, легко и просто. Давайте готовить дома вместе со мной, обещаю, вам понравится ", — советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

Сразу включаем духовку разогреваться до 180 градусов.

В сотейник "Мастер Шеф" Елизавета Глинская отправляет мед, сахар, сливки, сливочное масло и перемешивает. Ставим эту смесь на плиту и, постоянно помешивая, прогреваем. Когда сахар растворится, снимаем с плиты.

Ппрогретую массу "Мастер Шеф" Глинская переливает в миску, туда же добавляет миндальные слайсы, тыквенные семечки и вишню. Перемешиваем все и выкладываем либо в силиконовые формы высотой примерно 1 см, либо просто формируем печенье на пергаментной бумаге.

Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская отправляет печенье в разогретую духовку на 8-10 минут. Затем вынимаем его из духовки и даем полностью остыть. Если готовили в силиконовых формах, то выкладываем остывшее печенье на пергамент. Шоколад растапливаем и покрываем им флорентийское печенье.

Чтобы шоколад стабилизировался, "Мастер Шеф" Глинская отправляет печенье в прохладное место.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.