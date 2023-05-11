Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить флорентийское печенье.
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 50 г меда (или сиропа глюкозы)
- 50 г сахара
- 40 мл сливок 30-35%
- 20 г сливочного масла
- 80 г миндальных слайсов
- 30 г вяленной вишни
- 20 г тыквенных семечек
- 50 г черного или молочного шоколада
"Полезное ореховое печенье для детей, без муки. Безумно вкусно, легко и просто. Давайте готовить дома вместе со мной, обещаю, вам понравится ", — советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Сразу включаем духовку разогреваться до 180 градусов.
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В сотейник "Мастер Шеф" Елизавета Глинская отправляет мед, сахар, сливки, сливочное масло и перемешивает. Ставим эту смесь на плиту и, постоянно помешивая, прогреваем. Когда сахар растворится, снимаем с плиты.
Ппрогретую массу "Мастер Шеф" Глинская переливает в миску, туда же добавляет миндальные слайсы, тыквенные семечки и вишню. Перемешиваем все и выкладываем либо в силиконовые формы высотой примерно 1 см, либо просто формируем печенье на пергаментной бумаге.
Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская отправляет печенье в разогретую духовку на 8-10 минут. Затем вынимаем его из духовки и даем полностью остыть. Если готовили в силиконовых формах, то выкладываем остывшее печенье на пергамент. Шоколад растапливаем и покрываем им флорентийское печенье.
Чтобы шоколад стабилизировался, "Мастер Шеф" Глинская отправляет печенье в прохладное место.
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