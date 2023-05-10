На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский объяснил, как выбирать и готовить идеальную спаржу.

"Она готовится очень просто, но нужно знать несколько секретов. И главное не бояться новых вкусов! Для приготовления лучше более короткие и более толстые ростки; для салатов и сырыми - более тонкие. Побеги должны быть свежими и упругими", - объясняет шеф-повар.

Хранить спаржу звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует в холодильнике, завернутой во влажное полотенце в полиэтиленовом пакете, до 5-7 дней. Немного подвявшую спаржу можно «оживить» в холодной воде со льдом.

Судья "Мастер Шеф" Ярославский подробно объяснил, как нужно чистить спаржу и удалять жесткий низ.

"Непосредственно ногтем я проверяю 1-2 ростка на плотность кожуры, начиная от нижней трети. Когда ноготь легко прорывает верхнюю пленку - ее уже не нужно срезать. Таким образом определяю, откуда мне необходимо зачищать ростки. Делаю это овощерезкой, осторожно и неглубоко, снимая только верхнюю твердую пленочку", - пишет "Мастер Шеф".

Далее ставим нож на низ спаржи на 1 см от среза и нажимаем на него. Если лезвие не продавливается, ставим на 0,5 см дальше – если снова плотно, ставим еще на 0,5 см дальше. Когда спаржа будет продавливаться, там и отрезаем грубый низ.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский для салата из сырой спаржи нарезает ее слайсами, а если собирается готовить, то режет кольцами, ровными брусочками или с косым срезом.

Варить спаржу следует в кипящей подсоленной воде примерно от 1 до 2,5 минут с момента закипания. Как только вытащили из кипятка, сразу погружаем в воду со льдом.

"Это нужно для того, чтобы остановить приготовление, иначе спаржа переготовится.❗️ Спаржа должна быть приятно хрустящей, упругой, но уже проваренной, не сырой и не мягкой и не должна терять цвет. Далее добавляем спаржу в салаты или быстро жарим на оливковом или сливочном масле, запекаем с сыром или поливаем голландским соусом и посыпаем сыром", - добавил судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Также "Мастер Шеф" Ярославский советует не бояться есть сырую спаржу, особенно фиолетовую – по вкусу она почти как молодой зеленый горошек и очень полезна.

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