Анжелика Рудницкая, известная певица, ведущая и президент арт-агентства "Территория А", оказалась втянута в скандал. Знаменитость активно следила за происходящим на первом полуфинале "Евровидения-2023" и рассказывала об этом своим поклонникам на Facebook. Рудницкая также обратила внимание на ведущих дневника "Евровидения", которыми были травести-дива Монро и продюсер Алексей Гончаренко.

В своем посте на Facebook Рудницкая написала: "Дневники "Евровидения" сегодня комментировали трансвестит и телевизионный ватник. Ну с началом вас".

Сеть была заполнена гневными комментариями. Многих возмутил факт, что Рудницкая неправильно использовала терминологию и унизила Монро. Они указывали на то, что ее пост был написан с намерением унизить и что она сравнила гендерную идентификацию Монро с понятием "ватник".

Люди высказывались, что подобные ярлыки ничего не говорят о человеке, а Монро является искренним, добрым человеком, защищающим животных, патриотом и стильной леди. Также были комментарии, указывающие на пренебрежительный тон поста Рудницкой и на то, что здесь важны были тональность и логика слов.

После волны критики Рудницкая быстро удалила свой пост из социальной сети. Однако Монро разместила скриншот этого сообщения в своем Instagram. Травести-дива была настолько расстроена, что отменила эфир на YouTube, в котором должна была комментировать результаты полуфинала.

В ответ на критику, Анжелика Рудницкая опубликовала новый пост на Facebook, устроив странные оправдания и при этом прося еще и к себе толерантности, хотя оскорбила Монро именно она:

"Конечно, мы все расстроены. И каждый со всей ненавистью и жестокостью реагирует на поступки и слова других людей, не совпадающих с твоими. Сегодня на меня вылили океан дерьма за слово «трансвестит», которое я опрометчиво употребила вместо «травести» (смотрите скрин).

Вкладывала ли я в это слово отрицательную коннотацию? Нет. Пыталась ли кого-то унизить или оскорбить? Нет. Прячусь ли я от кого-то? Нет.

Я готова принести извинения за то, что мы по-разному понимаем слова. Но я готова и выслушать прощения всех тех, кто публикует свои пакости по отношению ко мне. Толерантность – понятие не однобокое. Поэтому всем нам – мудрости!", — заявила Рудницкая.

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