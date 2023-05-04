Популярная украинская певица и мама троих детей Анастасия Приходько, которая известна своими скандальными заявлениями и высказываниями, часто радует аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала веселые фото своих развлечений на горнолыжном курорте Буковель.
Отметим, что около недели назад Настя отмечала свой день рождения, возможно в Буковель она отправилась отдохнуть именно по этому поводу. На новых фотографиях артистка запечатлена в компании своей подруги. Судя по снимкам, девушки весело проводят время, они решили пригубить шампанского и сделали это прямо на улице со стаканчиками для кофе.
Перед камерой Анастасия появилась в простом образе спортивного стиля – на ней темный удобный костюм, волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице совсем нет макияжа. Зато настроение отличное.
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В подписи к публикации Приходько написала: "Когда ты с @ivanovna_s хочешь просто тишины и немного шампанского. Так я готовилась к туру". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Молодцы, девочки!".
"Огонь".
"Ты моя прелесть".
"Обожаю тебя".
"Красотки".
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