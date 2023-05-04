Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик, которая работает на телеканале "ДОМ", а несколько месяцев назад обосновала именной благотворительный фонд, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась милыми фото с прогулки по Чернигову, куда приехала на гастроли.

Как видно, Лилия вышла на прогулку по городу, который после всех ужасов войны с весной ожил. Перед камерой артистка появилась в легком светлом наряде – на ней голубые джинсы с белыми кроссами, полосатый свитер в пастельных тонах и удобная жилетка, а через плечо висит яркая красная сумочка. Волосы актрисы распущены и растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Чернигов. Театральные гастроли. Никогда не привыкну к этому диссонансу: война и природа, у которой свои планы на жизнь, которая процветает вопреки обстоятельствам. Что вас возвращает к жизни? Пишите! Визуализируйте!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Добро пожаловать в наш комфортный и любимый Чернигов. Несокрушимый Чернигов".

"Чернигов вас любит".

"Мой родной Чернигов".

"К жизни возвращает каждый поход в театр!".

"Мое солнышко".

"Вы наше солнышко. Все обязательно будет хорошо".

"Обязанности возвращают, пес мой которого поймала и оставила себе. Весна прекрасная".

"Меня возвращает к жизни любимое дело".

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