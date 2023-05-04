Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая перед самыми родами презентовала новый "детский" альбом, а недавно в третий раз стала мамой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательным видео с колыбельной и поделилась полезными лайфхаками для молодых мам.

Как видно, Светлана запечатлена в домашней обстановке, она держит на руках укутанную в белоснежные пеленку новорожденную доченьку. Певица напевает милую колыбельную и даже слегка пританцовывает с ребенком на руках.

В подписи к публикации Тарабарова поделилась полезными советами для молодых мам:

"Чтобы не пропускать удивительные моменты материнства, чтобы были силы петь колыбельные – мама должна быть в ресурсе. Я еще только учусь, но уже могу точно сказать, что несколько простых правил спасают маму:

1. Сон, стараться спать вместе с малышами (на практике это нереально почти, но когда у меня выходит – я прям летаю и счастлива!

2. Покой в любой ситуации. Потому что семья большая, проблем за день миллион и, если на все реагировать – можно сойти с ума, а это не нужно никому. Любая проблема решается с вашими нервами или без, так зачем срываться? Смысла ноль.

3. Витамины! Причем витамины на постоянной основе до окончания ГВ – это прям, как мантра. Чтобы волосы, зубы, нервная система и все органы остались в порядке.

4. Ну и никто не отменял сбалансированное питание – это очень важно. Еда может как давать силы, так и забирать на переваривание. Помните, когда переедаете и хочется спать? Так вот.

Поэтому мамули, держимся и стараемся кайфовать, потому что наши малыши так быстро растут".

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