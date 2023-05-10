Украинская телеведущая Катерина Осадчая с первых дней вторжения ведет благотворительные концерты и берет участие в социальном проекте под названием "Знайти своїх". И даже на отдыхе во Львове Катерина Осадчая также занялась полезным делом. Снимки и видео знаменитость показала в своем Инстаграм.

Катя Осадчая провела сутки во Львове. За это время она насладилась невероятными видами и масштабами города. Посмотрена достопримечательности города, спрятанные от обстрелов, и увидела цветущую сирень. Но не обошлось без сирен.

"Столько стало целостности в каждом украинце и все имеют цель и жажду увидеть свое завтра, всегда когда путешествую по стране это особенно ощущается. И наша невероятная ВЕСНА …уй вам а не Украина!", - поделилась Катерина Осадчая.

Для прогулки по городу Катя Осадчая выбрала яркий клетчатый пиджак, широкие голубые джинсы и кроссовки на высокой подошве.

В комментариях пользователи сети делились с Катериной Осадчей своими впечатлениями от поездки во Львов. Также обращали внимание на наряд ведущий и писали для нее комплименты:

"Львов обожаю за интересные локации и какой-то странный необъяснимый магнитизм", "Обожаю Вас, Катя! За все: за позицию, за силу и патриотизм, за трудолюбие и обычно за женственность и нежность", "Каждый раз, когда бываю во Львове, думаю, вот как нафоткаюсь. И что, а ничего, ни одной фотки", "Очень красиво".

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Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.