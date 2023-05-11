Голливудская звезда Иванна Сахно поделилась фото из бомбоубежища. ЖВЛ в своем Инстаграм показал актрису, которая прячется от тревоги в Киеве.
"Звезда приехала в Украину 4 мая и находится в столице в рамках саммита, посвященного годовщине UNITED24. Как и многие украинцы, ночь на 9 мая Иванна провела в бомбоубежище. Впечатлениями она поделилась с поклонниками в соцсети", - написали в публикации.
"Четвертый час утра. Бомбоубежище. Напоминание миру, что это переживает каждый в Украине за последние 439 дней", - заявила голливудская звезда Иванна Сахно , комментируя ситуацию.
Фанаты поставили почти тысячи лайков и написали комментарии:
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"И я подумала, что это Рогальчук";
"Кто не знал, она из Украины";
"Я думала что это участница тмпа Вика Рогальчук".
Стоит отметить, голливудская звезда Иванна Сахно - известная актриса родом из Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно голливудская звезда Иванна Сахно опубликовала фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Для меня большая честь присоединиться к президенту Зеленскому и его команде UNITED24 в качестве посла в новом направлении образования и науки. Мое сердце посвящено тому, чтобы помочь восстановить Украину и обеспечить питательное будущее для наших детей", - отметила голливудская звезда Иванна Сахно.
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