Особенность коронавирусного вируса в том, что он не видит разницы между бедными и богатыми, он поражает всех людей с разным уровнем дохода

Рoliteka.net решила вспомнить артистов, политиков и спортсменов, которые заразились коронавирусом.

Одним из первых представителей Голливуда, который заявил о положительном тесте на COVID-19 стал актер Том Хэнкс. Он и его жена Рита Уилсон подхватили вирус в Австралии. Болезнь у знаменитостей прошла в легкой форме, вскоре их выписали.

Актриса Ольга Куриленко, которая известна по роли девушки Бонда, тоже перенесла коронавирус. Правда, у нее он проходил с осложнениями. Женщина жаловалась на боли в груди и гарячку.

Ударом для британцев стала новость о том, что принц Чарльз подхватил коронавирус. К счастью, 71-летний наследник британского престола переболел без осложнений.

22-летняя актриса украинского происхождения Иванна Сахно тоже заразилась коронавирусом. Несмотря на юный возраст болезнь у девушки проходила тяжело – у нее даже было носовое кровотечение.

Российский писатель Борис Акунин сообщил о болезни у себя в Фейсбук. Он отметил, что коронавирус не так страшен, как его боятся, и пообещал после выздоровления подробно описать течение болезни.

Советский исполнитель Лев Лещенко попал в реанимацию после возвращения из США. У него подтвердился диагноз. Интересно, что до госпитализации он успел побывать на нескольких мероприятиях, где было много российских звезд.

О госпитализации солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна стало известно из сообщений немецких СМИ. 57-летнего музыканта забрали в реанимацию с подозрением на коронавирус. Правда, позже Линдеманн написал, что тест не подтвердился. Он заявил, что «вируса, который способен потягаться с ним, еще не создали».

Отметим, что от коронавируса уже пострадало много известных людей. Диагноз подтвердился у советской звезды Жанны Болотовой, голливудского актера Идриса Эльбы, звезд сериала «Игра престола» Кристофера Хивью и Индиры Вармы, продюсера Харви Вайнштейна.

Кстати, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, что Борис Акунин вслед за Лещенко заразился коронавирусом: кто еще из звезд пострадал, "Страх перед...".

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