22-летняя украинская актриса Иванна Сахно, которая с 15 лет живет в США, сообщила, что заразилась коронавирусом и призвала пользователей быть ответственными "гражданами мира"

Как передает Politeka.net, об этом девушка сообщила в своем микроблоге в Инстаграм, выставив фото лекарств.

"Всем привет. Я только что получила результат теста на Covid-19. Он оказался положительным. Симптомы корона вируса проявились не сразу и не все одновременно (боль в спине, боль в легких, температура, носовое кровотечение). Хочу попросить каждого из вас, не важно есть ли у вас какие-либо симптомы, просто будьте дома. Это наш гражданский долг. Тем самым вы сохраните жизнь тем, кто вокруг вас", - написала Сахно.

Также Иванна добавила, что "этот момент научил ее, как прекрасна человеческая связь в полной изоляции".

Фолловеры тут же кинулись подбадривать актрису, желая ей скорейшего выздоровления.

"о дорогая Иванна, я думаю о тебе. оставайся дома! будь ответственным гражданином мира!!!"

"😱 Боже, Іванка!!! Швидшого одуження!!! 🌸🌸🌸🌸🌸"

"Тримайся!!! Та швидкого одужання!!💛"

"Іваночко рідненька, тримайся! Виконуй всі поради лікарів! Все буде добре! Ти сильна! Ми з тобою!❤️❤️❤️"

"Иванка, выздоравливай пожалуйста побыстрее! Будь всегда здорова! Крепко обнимаем и целуем! Расстроены такой новости!!! Надеюсь о тебе кто-то заботится и приносит чаек"

Отметим, Сахно за свой короткий век успела стать звездой Голливуда: она снималась в картинах «Тихоокеанский рубеж: Восстание» и «Шпион, который меня бросил», а также украинском фильме «Иван Сила» и ситкоме «Леся + Рома».

Ранее мы рассказывали о еще одной украинской актрисе Ольге Куриленко, известной на весь мир как "девушка Бонда", подхватившей COVID-19. Звезда находится дома в самизоляции в Лондоне.

Куриленко подробно описала свое лечение. Так как актрису не положили в больницу (мест не хватает, и у нее, тем более, заболевание протекает в легкой форме), ей выписали кучу витаминов и приказали оставаться дома, ни с кем не контактируя.

"Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами", - делилась Куриленко в Инстаграм.

Напомним, Куриленко, звезда "Игры престолов" и другие знаменитости, которые болеют коронавирусом

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