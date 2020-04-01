Украинские девушки одни из самых красивых в мире. Неудивительно, что многие наши соотечественницы добиваются успеха за границей

Рoliteka.net решила вспомнить актрис и моделей, которые прославились за пределами своей родины.

Одна из самых известных украинок в Голливуде – это, конечно, Мила Йовович. Ее мать, актриса Галина Логинова долгое время жила в Украине, где и родилась Мила. Отметим, что Мила знает русский и немного украинский.

Актриса Мила Кунис до 7 лет росла в Черновцах. Кстати, пару лет назад она со своим мужем Эштоном Катчером приезжала в родной город.

Украинская девушка Бонда Ольга Куриленко родилась в Бердянске. До 16 лет она жила в Украине, а вот свою карьеру построила в Европе. Сначала Куриленко была моделью, после чего попробовала себя в кино.

Американская актриса украинского происхождения Вера Фармига хоть и родилась в США, но посещала украинскую школу. До 6 лет девочка даже не разговаривала на английском. Вера известна по ролям в фильмах «Годзилла», «Проклятие Аннабель» и другие. Она очень активно снимается в кино.

Юная звезда Голливуда Иванна Сахно переехала в США в подростковом возрасте. Сейчас на ее счету несколько ярких ролей в голливудских фильмах. Интересно, что в фантастическом фильме «Тихоокеанский рубеж-2» они играла вместе с Верой Фармигой, а в фильме «Шпион, который меня кинул» - с Милой Кунис.

Еще одна яркая звезда украинского происхождения – это звезда сериала «Викинги» Кетрин Винник. До 8 лет Катя говорила только на украинском языке, поэтому сейчас может с легкостью продемонстрировать владение им.

Напомним, что новорожденная дочь Йовович тяжело больна, звезда прервала молчание: "Сердце разрывается...".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко рассказала, как перенесла коронавирус: "Боль дикая".

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