В ток-шоу "Дорослі дівчата", где украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина выступает вместе со своей подругой, певицей Олей Поляковой, они неожиданно и откровенно обсудили тему беременности и родов.

С радостью и юмором подруги поделились своим личным опытом и проблемами, связанными с этим периодом. Маша Ефросинина рассказала о том, как долгое время скрывала свою первую беременность и пыталась продолжать работать в обычном режиме. Однако она столкнулась с серьезными трудностями из-за сильного токсикоза.

По словам Маши Ефрсининой, был период, когда у нее был ужасный токсикоз. В тот момент она работала на утреннем шоу и участвовала в съемках. При этом "между рекламными блоками приходилось бросаться блевать".

"Это было невероятно сложно: у меня было всего 30 секунд, чтобы справиться с тошнотой, и еще 30 секунд, чтобы вернуться на съемочную площадку" - добавила Маша Ефросинина, обращаяясь к Поляковой.

Маша Ефросинина призналась Поляковой, что от нее уже попросту витал неприятный запах.

В один момент она не смогла сдержать рвотные позывы и тошнило прямо на сцене. Это произошло во время корпоративного мероприятия, которое она вела вместе с Юрием Горбуновым. Так как беременность Маши Ефросининой была скрыта, зрители решили, что ведущая просто слишком много выпила алкоголя.

"Один раз на большом корпоративном мероприятии, где Юра и я были ведущими, я не смогла справиться и просто столкнулась с тошнотой прямо на сцене. Я выпила яблочный сок, и вот оно, как в фильме: б-э-э", - с улыбкой и мимикой рук Маша Ефросинина воссоздала эту неприятную ситуацию.

Оля Полякова поддержала Ефросинину, ведь и сама прошла через подобный период и две беременности.

В сети под выпуском и видео украинки выразили свое мнение и поделились личным опытом:

"Хотела нарисовать себя стрелки, пока смотрела выпуск- но смеялась так, что стрелки стали волнами; Я тоже очень люблю лежать на животе, когда мы поехали на море, то придумала лайфхак, легла животом в большой надувной круг. блаженство.

Требую, чтобы Маша одевалась да каждый выпуск! Это действительно меняет настроение; Нельзя быть такими богинями Каждый выпуск - это праздник".

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