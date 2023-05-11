Оля Полякова заявила, что готова поделиться своим опытом, ведь она оказалась одной из тех дам, которые прошли через это не один раз.

В последнем выпуске ток-шоу "Дорослі дівчатка" певица Оля Полякова поделилась своим опытом беременности и родов, особенно отметив, что процесс беременности у каждой женщины уникален и у нее он протекал относительно легко.

Дочери Оли Поляковой, Мария и Алиса, появились на свет с небольшим весом, и ее мужу нравились изменения, происходившие с ее телом. Однако сама певица призналась, что столкнулась с некоторыми проблемами после родов.

Оля Полякова заявила, что готова поделиться своим опытом, ведь она оказалась одной из тех дам, которые довольно хорошо переносят период беременности. Обе свои она перенесла довольно хорошо, что не могло не радовать.

Однако после рождения детей у Поляковой были некоторые проблемы.

«Несмотря на то, что я очень люблю своих детей и ценю этот опыт, я больше не хочу рожать. Не хочу иметь этих детей, не хочу менять пеленки, не хочу больше иметь распухший живот, не хочу страдать от неуправляемых вздутий, изжоги и прыщей. Не хочу больше иметь растяжки и проблемы с ногтями. Я готова закончить на этом» - поделилась Оля Полякова без притворства.

Маша Ефросинина была удивлена услышанным, так как у нее были другие проблемы, связанные с токсикозом, но она не сталкивалась с теми же проблемами, о которых говорит Оля. Ведущая рассказала, что у нее родились крупные дети, и второй раз ей пришлось рожать с помощью хирургического вмешательства.

Маша также отметила, что беременность помогла ей избавиться от лишнего веса, нормализовать гормональный фон и решить некоторые проблемы с внешностью.

Оля Полякова также поддержала Ефросинину, ведь и сама прошла через подобный период и две беременности.

В сети под выпуском и видео украинки выразили свое мнение и поделились личным опытом:

«Во время просмотра ехала в общественном транспорте, ржала на весь трамвай; Время пролетает, как пять минут глядя вас) Как у вас так выходит на любую тему... Вы просто нашли друг друга и очень метко, крутые!

Так ждала этот выпуск. Хожу со схватками, собираюсь в роддом и смотрю вас 😅 Вот совпадение;».

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