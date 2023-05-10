Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни відмовився від російської мови у житті та творчості, а також почав випускати англомовні хіти, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Нещодавно Макс Барських вирушив у новий європейський тур із новою програмою Bestseller, і терпіти показав кадри із запального концерту в одному з польських міст.

Як видно, на сцену Макс Барських вийшов у стильному образі та в оточенні свого шоу-балету. Треба сказати, що артист просто приголомшливо пластично рухається в такт музиці, освітленню та своїй підтанцьовці. У ролику Макс Барських виконує нову особливу для нього композицію SLAY англійською мовою.

У підписі до публікації Макс Барських написав: "Головне для мене на сцені - стерти лінію між нами, коли всі ми єдина енергія. Саме тоді я можу відкриватись по справжньому. Цей тур поступово викарбовує мене нового для вас. SLAY - це ще одна сторона почуттів. А може я без тормозів. Люблю цю пісню, а ви?".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео Макса Барських:

"О, Slay! Вже улюблений трек! Що, якщо прем'єра? О котрій?".

"Та навіщо нам ці гальма? Та й ремені безпеки теж не дуже потрібні".

"Пісня, що зайшла з перших нот! Це діє магія Барських, як завжди. Дуже класно, що ти завжди різний".

"Чекаємо на офіційних платформах із нетерпінням".

"Вчора Краків насолоджувався цією прем'єрою".

"Пісня дуже крута!"

"Ви завжди без гальм".

"Треба якнайшвидше випускати цю пісню! Дуже крута!".

"Шикарна пісня. Насолода і захоплення. Нехай у твоєму житті не буде жодних перешкод".

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