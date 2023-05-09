Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю перейшов українською мовою в житті та творчості, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Melovin опублікував відео з католицького храму та поділився роздумами на тему різниці між 8 та 9 травня.

У ролику можна побачити, як Melovin із парасолькою в руках неспішно крокує по проходу між лавами у порожньому храмі з високими вітражами та приголомшливою акустикою. На тлі чути звуки роялю.

У підписі до публікації Melovin написав: "8 чи 9 травня? Між двома цими днями – цивілізаційна прірва. Кілька годин між офіційною капітуляцією нацистської Німеччини перед Європою і світом та інсценованою капітуляцією задля радянського тирана сталіна. Та за майже 80 років ці кілька годин, ці дві дати пройшли дивний шлях: від "Ніколи знову!" до "Можем павтаріть!" І повторили. Шлях від фашизму до рашизму. Тож 8 травня відзначаємо День пам’яті та примирення разом з усіма країнами, які пройшли Другу світову. І тільки одна країна окремо від усього цивілізованого світу юродствує з портретами 9 травня".

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