Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка стане ведучою "Євробачення-2023" від України в Ліверпулі, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Юлія Саніна виклала кілька закулісних кадрів та розповіла про старт "Євробачення".

Як видно, на нових фотографіях Юлія Саніна знята у цікавій локації з білими цегляними стінами. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – на ній вузька шкіряна сукня чорного кольору з прозорим верхом та рукавами. Це вбрання гарно підкреслило струнку фігуру Юлії Саніної. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Юлія Саніна написала: "Перший півфінал @Eurovision сьогодні! 22:00 за київським часом".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Юлії Саніної:

"Чудовий стильний образ. Звичайно, дивитимуся перший півфінал, насолоджуватимусь, пишатимусь Україною та українською ведучою".

"Все буде добре, дивитимемося і підтримуватимемо!".

"Дуже хороша".

"Який образ, вогонь".

"Прекрасна. Удачі вам!".

"Пишаємося вами".

"Неймовірно гарна".

"Яка ви розкішна!"

"Така гордість розпирає".

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