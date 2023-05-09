Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка стане ведучою "Євробачення-2023" від України в Ліверпулі, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Юлія Саніна виклала кілька закулісних кадрів та розповіла про старт "Євробачення".
Як видно, на нових фотографіях Юлія Саніна знята у цікавій локації з білими цегляними стінами. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – на ній вузька шкіряна сукня чорного кольору з прозорим верхом та рукавами. Це вбрання гарно підкреслило струнку фігуру Юлії Саніної. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж.
У підписі до публікації Юлія Саніна написала: "Перший півфінал @Eurovision сьогодні! 22:00 за київським часом".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Юлії Саніної:
"Чудовий стильний образ. Звичайно, дивитимуся перший півфінал, насолоджуватимусь, пишатимусь Україною та українською ведучою".
"Все буде добре, дивитимемося і підтримуватимемо!".
"Дуже хороша".
"Який образ, вогонь".
"Прекрасна. Удачі вам!".
"Пишаємося вами".
"Неймовірно гарна".
"Яка ви розкішна!"
"Така гордість розпирає".
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