Украинская певица Слава Каминская из группы "НеАнгелы" рассказала о своем женихе. Звезда опубликовала новый пост в Инстаграм, где поделилась подробностями.

"Аня, он женат ))) до сих пор. Угомони таланты, хотя я выхожу замуж )))) назло мне , все может быть ))))) мы с бывшим будущим посмеялись", - написала Слава Каминская из "НеАнгелов".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Славе Каминской из "НеАнгелов":

"Бригаду пояснительную срочно";

"То есть Котя- это Каминский????";

"К чему здесь в тексте героям слава? Ты хоть понимаешь значение этих слов?";

"Бессвязный набор слов...явная проблема с нейронными цепями";

"А кто эта вторая? Тоже большая певица или откуда она вылезла?";

"О! Новый уютный срач? А сейчас то что? Парни? Девушки? F-16? Арестович опять что-то ляпнул не то? Что опять за срачизм кто-то объяснит? И да, извиняюсь, что не на государственном";

"Это эпизод из клипа творчества неангелов "Серёжа, я тебя любила тоже..." А фраза из дуэтной песни "Сирень" с Костюшкиным ex Чай вдвоем";

"Сериал или фильм? Можно название, пожалуйста";

"Он женат. Я выхожу замуж за бывшего будущего. Наркотики - зло";

"По ходу таки полетела у тети психика.... Уже не первый раз такие странные посты. Наркомания? Расстройство? При чем тут Аня? Публичные оскорбления это низко".



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