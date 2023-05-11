Слава Каминская из "НеАнгелов" поделилась радостным событием. Слава Каминская из "НеАнгелов" опубликовала картинку в Инстаграм, удивив украинцев.

"Я сказала да", - лаконично написала звезда.

Фанаты, включая Тараса Цымбалюка, Ольгу Сумскую и Лесю Никитюк, поставили тысячи лайков и написали комментарии Славе Каминской из "НеАнгелов":

"Ну раз да - тогда гуляем";

"Очень интересно,но ничего не понятно. Знаю ваше чувство юмора - то вариантов много после слова да";

"Теперь самое главное не читать книгу "Как научиться говорить нет";

"Хватит уже *да* говорить ... Ну серьезно)";

"У вас три да и вы проходите дальше";

"Тогда кайфуй от временного удовольствия, потому что к сожалению со штампом или рж";

"Уровень человеческой тупости и невежества. Вы бежали из страны, где каждый день убивают украинцев, и продолжаете говорить по-русски... сколько еще нужно умереть, чтобы люди проснулись?";

"Поздравляю !!!! И не важно на каком языке!!! Люди оставайтесь людьми!!!!";

"У вас там нет у знакомых еще одного красивого мужчины, я тоже бы хотела сказать – да! Вам желаю быть счастливым";

"Поздравляю. А кто он , покажи всем нам интересно. Любите и будте любимы".

Напомним, Каминская привела детей в самую красивую локацию Нидерландов

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