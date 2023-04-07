Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая стала звездой благодаря группе "НеАнгелы", в которой пела с Викторией Смеюхой на протяжении 15 лет. Но в какой-то момент коллектив развалился, а после этого экс-солистки публично поссорились. А после полномасштабного вторжения Слава взяла детей и переехала в Нидерланды. Уже недавно артистка отправилась отдыхать на Канарские острова.

Не забывает Каминская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Слава опубликовала сторис, где честно показала свою фигуру.

"Тот случай, когда твои лосины просятся слезно, пожалуйста, не натягивай нас", - сказала в видео Слава.

"Не такая я уж и жирная. То был отек, перелетный", - рассказала на втором сторис звезда.

А после этого артистка решила показать, как умеет танцевать дочь Лаура, которую она родила от хирурга Эдгара Каминского. Девочка включила знаменитую песню, под которую повторила трендовые движения главной героини сериала "Венздей", которые завирусились в интернете после премьеры картины.

"Моя любовь", - написала слава под кадрами.

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