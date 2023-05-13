Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", а также продолжает сниматься в новом сезоне шоу "Хто зверху", поделилась наболевшим. В этот раз артистка рассказала, как сильно переволновалась из-за удара оккупантов по ее родному городу.

В ночь с 13 на 14 мая произошло весьма тревожное событие в Хмельницкой области не только для Леси Никитюк, когда русская армия выполненных военные действия и совершила атаку на объект критической инфраструктуры. Эта информация была официально подтверждена Хмельницкой областной военной администрацией.

Представители местных властей акцентируют внимание на том, что атака была нанесена на объект, находящийся за пределами населенных пунктов, чтобы минимизировать риск пострадавших граждан.

Леся Никитюк не могла молчать после обстрела города, в котором живет ее мама с папой и близкие.

«Известно об 11 пострадавших из-за обстрелов в Хмельницкой области. Мой родной Хмельницкий, ненавижу вас, вы*лятки! Мои соболезнования пострадавшим!

Мы должны держаться и поддерживать друг друга, должны донатить и помогать» - написала Никитюк.

Также она показала, как ее взволновало сообщение мамы, которой пришлось бежать по ребенка из-за угрозы ракетного удара

«Всю трясет» - добавила мама Леси Никитюк.

До этого Леся Никитюк поделилась новостью в социальной сети Инстаграм о долгожданном старте съемок популярного и развлекательного шоу "Хто зверху". Однако, ее неизменный коллега и ведущий принял решение не участвовать в программе.

Стоит напомнить, в связи с началом полномасштабной войны в Украине, множество развлекательных программ на отечественном телевидении были приостановлены на неопределенный срок. Многие проекты так и не были запущены, а состав ведущих во многих случаях претерпел изменения, так как звезды пережили серьезные перемены в своей жизни, Никитюк также долгое время не снималась.

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