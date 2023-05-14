Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, опубликовала на своей странице в Instagram трогательный пост ко Дню матери, показав редкие фотографии с мамой от своего детства и по сей день.

"В разные периоды жизни со мной была мама. Я всегда могла с ней поговорить, мама всегда показывала мне путь к Богу. Чем взрослее я становилась, тем больше я понимала те или иные поступки матери. Я думаю, что наша история не самая чистая и безупречная, но так круто жить жизнь и понимать, что все можно исправить, за все можно извиниться, все можно простить и так еще много лет жить счастливыми", — пишет Alyona Alyona.

Исполнительница также обратилась к украинцам с важным призывом.

"Я уверена в том, что ракеты, летевшие в наши дома год назад, летящие до сих пор, очень сильно влияют на наши отношения с родными и близкими. К сожалению, далеко не все понимают друг друга и далеко не все могут вообще пообщаться с своими матерями. Но те, кто могут, я вас прошу, звоните матерям, пишите матерям, уделяйте им внимание, цените их и обязательно делайте их счастливыми, даря им цветы", - подчеркнула Alyona Alyona.

Поклонники в комментариях поддержали Алену Алену:

"Какие классные фото, такие теплые и родные 🥰 Хочу стать такой же любящей, лучшей мамой для своих детей";

"Какая мама хороша! Воспитала такую ​​талантливую девушку";

"Мама выглядит как старшая сестра 😍".

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Напомним, Alyona Alyona зачитала строчки, которые близки каждому украинцу.

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