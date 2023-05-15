Украинский рэпер Потап впервые за долгое время решил поделиться кадром с самым близким для него человеком, не считая супругу.

Рэпер и известный продюсер Потап исчез после скандальных слухов о своем побеге и размолвке с женой ранее поделился семейным кадром с сыном, а также всячески опровергал информацию о разводе. При это новыми фото артист более не делится, не раскрывая, вернулся ли он домой или же далее живет за границей.

«В День Матери я хочу вспомнить о том, который для каждого из нас самый близкий и самый родной человек – Мама. Украина, так же, является нашей матерью, Мамкой, которую мы должны любить и уважать, защищать и помогать.

Моя мама, я всегда вспоминаю с теплом в сердце. Она всегда была и рядом, когда мне бывает тяжело, отдает мне свое время и любовь, тревожится и поддерживает меня во всех делах. Я очень счастлив, что у меня есть такая замечательная мама!» - написал Потап.

После Потап обратился к другим мамам Украины, чтобы поздравить их с праздником, обратился к матерям мира и тем, кто просто слушает его и поддерживает. По словам артиста, его вдохновляют люди, он желает всем крепкого здоровья, солнечного настроения и безграничной любви своих детей, а Украине – мира, процветания, победы и урожайных посевов.

В сети оценили редкий кадр артиста с мамой, ведь обычно Потап их не публикует:

«Я вашу маму помню, она была у меня учителем по плаванию в 385 садике❤️ Крепкого ей здоровья; с чудесным сыном; Какая красивая у вас мама!; Чтобы у всех украйнских мам детки вернулись живыми домой;

Красотка. Как приятно, такой сын. Мама; А сынишка похож на маму; Какая у Вас прекрасная мама, даже красиво смотрится!!!Это ваша мама? Тогда я ей желаю всегда оставаться такой!».

Ранее Потап и его сын снялись на фоне расцветающих каштанов в городе Киеве. Получившаяся фотография яркая и отражает атмосферу весны.

Под фотографией Потап кратко написал: "Май, сын, каштаны".

Поклонники оставили множество комплиментов под этим снимком. Фанаты заметили, что Андрей больше похож на свою маму, чем на Потапа, и имеет мало общего с известным отцом.

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