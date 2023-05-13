Популярна українська співачка Настя Каменських, яка після втрати голосу та проблем зі зв'язками пройшла лікування і все ж таки вирушила в гастрольний тур Україною, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Настя Каменських виклала кумедне відео з інцидентом, який трапився на її виступі.

Схоже, що цей ролик був знятий під час концерту артистки в Одесі, який проходить 11 травня. На ньому можна побачити, як Настя Каменських спілкується із хлопчиком, який вийшов до неї прямо на сцену. Співачка тримає малюка за руку та розмовляє з ним. Під час розмови маленький українець збентежив публіку у залі, збентежилась і Настя Каменських.

Як виявилося, хлопчина "приніс" співачці "поцілунок від тата", за що зірка його солодко поцілувала в щоку, стримуючи щирий сміх.

У підписі до публікації Настя Каменських написала: "Поцілунок від тата". Обожнюю спілкуватися з дітками, які приходять на концерти, саме за їх безпосередність та непідробну щирість. Наші неймовірні маленькі українці".

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