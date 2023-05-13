Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишалася у Києві, активно волонтерила та продовжує брати участь у різних благодійних ініціативах та зборах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала ніжні кадри в незвичайному образі і приправила свою посаду гострим слівцем.

Як видно, на нових фотографіях Дашу Астаф'єву знято у світлій атмосфері, вона одягла на себе об'ємну білу куртку, яка нагадує величезну ковдру. Під ним у співачки чорне боді з рукавами, а в руках вона тримає велику червону квітку. Волосся Даша Астаф'єва зібрала в елегантну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж із яскравою червоною помадою.

У підписі до публікації Даша Астаф'єва висловилася про любителів російської музики і всього того, що "поза політикою":

"Побажання тихого і мирного дня, зараз, для мене прирівнюються до міцних обіймів, і означає розуміння того, як важливо цінувати моральний стан кожного з нас. Слова, які заспокоюють, об’єднують та ріднять українців. Не всіх, звичайно. Завжди будуть окремі випадки, які ніколи не зрозуміти. Я про поцінувачів ворожої творчості на всю гучність, любітєлей всього шо «"внєпалітікі", желатєлей показать свій шикарний відпочинок/тренування/новий годинник або авто і інших. Я так розумію, без цього перемоги не буде. Хай! Бажаю всім мирного дня і віри, міцної і щирої у нас, у майбутнє, у світло, яке завжди перемагає!".

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