Популярна українська балерина та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка багато років була суддею шоу "Танці зі зірками", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, на цей раз Катерина Кухар виклала дивне відео, на якому показала нову балетну реальність.

Так, у ролику спочатку можна побачити приму-балерину Катерину Кухар, яка професійно виконує свою балетну партію. Вона виглядає дуже граціозно, на ній яскраве вбрання, яке відповідає ролі.

А потім у ролику для порівняння Катерина Кухарь показала балетну партію, яку танцюють для хлопця. При цьому один з них явно приймає і танцює він у жіночому вбранні з пачкою.

Схоже, Катерина Кухар не в захваті від таких тенденцій у балеті, це явище вона назвала новою реальністю. У підписі до публікації зірка написала: "Хлопці, та за що? Кожна друга і так хоче усунути суперницю, а тут ще й з вами конкурувати?! Я умиваю руки… А партнерам нових "прим" рекомендую обов’язково укріплювати м’язи спини! Сили вам знадобляться. У мне ВСЕ!".

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