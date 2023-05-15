Подготовка к старту нового сезона «Голоса страны» в разгаре, наконец раскрыто имя первого звездного тренера.

Новый сезон «Голоса страны», напомним, станет уже 13-м. В прошлом, 12 сезоне «Голоса страны», звездными тренерами были Потап, Оля Полякова, Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук, а также Александра Зарицкая с меценатом Анатолием Мацолой.

Кастинги потенциальных участников «Голоса страны-13» еще продолжаются и завершатся 31 мая. Так что зрителям приходится только догадываться, кого они увидят на экранах.

Держали создатели «Голоса країни-13» и интригу относительно имен тренеров. Зрители неоднократно выражали желание, чтобы это были Тина Кароль и Дан Балан. Услышат ли их продюсеры «Голоса» пока секрет, но одна тайна уже раскрыта.

Так, стало известно, что одно из кресел тренеров займет певица Юлия Санина.

«В одно из красных кресел сядет рок-дива, self-made woman и одна из самых успешных певиц Украины Юлия Санина. Юлия отмечает, что в 13-м сезоне будет искать самобытных, креативных исполнителей, которые пишут и исполняют свои песни», - сообщили в команде «Голоса страны-13».

По словам Саниной, она будет искать голос, который заставит глубоко чувствовать.

«Жду ярких личностей, которым есть что сказать миру. Авторы собственных песен, яркие группы. Быть украинским артистом сегодня – это миссия, поэтому жду настоящих талантов», - обратилась Санина к потенциальным участникам «Голоса страны-13».

В свою очередь поклонники «Голоса страны» встретили новость о Юлии Саниной настоящими овациями. Зрители уже давно просили, чтобы Санина стала тренером "Голоса".

«Это прекрасная новость»,

«Наконец-то дождались»,

«Наконец-то будет смысл смотреть этот конкурс»,

«Наконец-то»,

«Юля, ты главный реаниматолог этого шоу»,

"Круто", "Главное, чтобы Потапа не было",

"Теперь нужно еще и Тину", - пишут пользователи соцсетей.

Последние новости Украины:

Тина Кароль стыдится своего выступления на "Евровидении", - видео, каким оно было.

Потап озадачил изменениями во внешности после скандалов и "развода".