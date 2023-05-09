Настя Каменських вперше за довгий час опублікувала фото Потапа, якого останнім часом переслідували скандали, і здивувала шанувальників.

Настя Каменських оприлюднила фото зі своїм чоловіком, Олексієм Потапенком, у день його народження, пише Politeka.net. Потапу виповнився 8 травня 41 рік.

Таким чином Каменських в черговий раз запевнила своїх шанувальників і недругів, що у їхньом зірковому сімействі все гаразд.

Але багато хто з користувачів Інстаграм звернули увагу не на щасливі посмішки Насті Каменських і Потапа, а на зовнішній вигляд іменинника. Після низки скандалів репер, на думку деяких, виглядає не дуже здоровим.

«Потапік, як дід виглядає»,

«Напевно, від війни в Україні стомився»,

«Є таке, що в реалі виглядає таким, що дуже запустив себе», - обговорюють українці.

Інші ж встали на захист Потапа. Мовлял, зірки іноді теж хворіють, бо вони теж люди:

«Нічого смішного тут нема, артисти також хворіють, він лікується в него хвороба, а вам смішно. То смійтесь… сміх продовжує життя».

Крім того, деякі шанувальники Насті Каменських і Потапа привітали пару із тим, що в них, судячи з фото, все гаразд:

«Здоров'я йому!»,

«Дуже дякуємо, любі, за цей щасливий кадр! Глядучи на ваші щасливі посмішкі, оновлюється віра, що спражня любов існує! Ви даруєте нам радість і надію! Обожнюємо вас!»,

«Вітаю! Бережіть один одного!».

Нагадаємо, на момент повномасштабного вторгнення рф в Україну Потап і Настя Каменських опинилися в Іспанії. Згодом Потап повідомив, що застудив лицьовий нерв, внаслідок чого стався частковий параліч обличчя.

Потап навіть демонстрував, як змінилася його зовнішність.

Після повернення в Україну Потап зганьбився піснею «Волонтер», якою йому дорікають і досі.

Новий скандал навколо Потапа вибухнув після того, як його колищня підопічна розповіла про його непристойні пропозиції.

Крім того, шанувальники Настя Каменських і Потапа почали підозрювати, що зірки більше не разом і збираються розлучитися.

Відомий блогер навіть назвав причину ймовірного розлучення Насті Каменських і Потапа.

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