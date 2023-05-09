Настя Каменських оприлюднила фото зі своїм чоловіком, Олексієм Потапенком, у день його народження, пише Politeka.net. Потапу виповнився 8 травня 41 рік.
Таким чином Каменських в черговий раз запевнила своїх шанувальників і недругів, що у їхньом зірковому сімействі все гаразд.
Але багато хто з користувачів Інстаграм звернули увагу не на щасливі посмішки Насті Каменських і Потапа, а на зовнішній вигляд іменинника. Після низки скандалів репер, на думку деяких, виглядає не дуже здоровим.
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«Напевно, від війни в Україні стомився»,
«Є таке, що в реалі виглядає таким, що дуже запустив себе», - обговорюють українці.
Інші ж встали на захист Потапа. Мовлял, зірки іноді теж хворіють, бо вони теж люди:
«Нічого смішного тут нема, артисти також хворіють, він лікується в него хвороба, а вам смішно. То смійтесь… сміх продовжує життя».
Крім того, деякі шанувальники Насті Каменських і Потапа привітали пару із тим, що в них, судячи з фото, все гаразд:
«Здоров'я йому!»,
«Дуже дякуємо, любі, за цей щасливий кадр! Глядучи на ваші щасливі посмішкі, оновлюється віра, що спражня любов існує! Ви даруєте нам радість і надію! Обожнюємо вас!»,
«Вітаю! Бережіть один одного!».
Нагадаємо, на момент повномасштабного вторгнення рф в Україну Потап і Настя Каменських опинилися в Іспанії. Згодом Потап повідомив, що застудив лицьовий нерв, внаслідок чого стався частковий параліч обличчя.
Потап навіть демонстрував, як змінилася його зовнішність.
Після повернення в Україну Потап зганьбився піснею «Волонтер», якою йому дорікають і досі.
Новий скандал навколо Потапа вибухнув після того, як його колищня підопічна розповіла про його непристойні пропозиції.
Крім того, шанувальники Настя Каменських і Потапа почали підозрювати, що зірки більше не разом і збираються розлучитися.
Відомий блогер навіть назвав причину ймовірного розлучення Насті Каменських і Потапа.
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