Кастинг на «Голос країни-13» триває і глядачі з нетерпінням чекають не тільки на ефіри зі сліпими прослуховуванням, а й розкриття ще однієї таємниці – хто стане тренерами.

У минулому сезоні, нагадаємо, тренерами були Потап, Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Святослав Вакарчук, а також Олександра Заріцька і Анатолій Мацола, які обирали того, хто заслуговую на другий шанс.

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Після 24 лютого Вакарчук залишив «Голос країни», віддавши всі свої сили і час на підтримку і допомогу українським воїнам. Тож, якби не хотіли фанати «Голосу країни» бачити його у новому сезоні шоу – їхні мрії не здійсняться.

Потапа, згідно з коментаріями глядачів, хочуть знов бачити на «Голосі країни» не всі. Тому у соцмережах триває суперечка, хто ж може отримати його крісло.

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На думку деяких, це міг би бути 31-річний український співак Артем Пивоваров.

А компанію йому, на думку шанувальників «Голосу країни» можуть скласти Злата Огнєвіч і Надя Дорофєєва.

«Мені здається, буде Півоваров»,

«Злата Огневич була б найкраща і дійсно найдостойніша тренер проекту»,

«Злата Огневич достойна бути у журі»,

«Хочеться з дівчат Злату Огнєвіч, а з хлопців – Артема Пивоварова», «Пивоваров і Дорофєєва, просто 100%».

У свою чергу, творці «Голосу країни-13» запевняли, що тренерами стануть «актуальні герої нашого часу».

Також вони натякнули, що будуть зовсім нові обличчя:

«Це буде повністю нова тренерська панель, яка не залишить байдужими нікого».

Додамо, кастинг на "Голос країни-13" триватиме до 31 травня 2023 року. Взяти участь зможуть всі талановиті виконавці віком від 16 років.

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Крім того, Politeka.net писала, що у новому сезоні «Голосу країни» глядачі хочуть бачити Тіну Кароль і Дана Балана.