Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", а недавно стала ведущей нового развлекательного шоу "ЄПитання", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Леся Никитюк очаровала украинцев нескромной весенней фотосессией среди цветущей сирени.
Как видно, на новых фотографиях Леся Никитюк запечатлена среди густой и разноцветной цветущей сирени, она игриво позирует и много улыбается. Перед камерой телезвезда появилась в соблазнительном образе – на ней светлые штаны спортивного кроя с карманами и узкий короткий топик необычного фасона, который подчеркнул плоский живот и стройную фигуру. При этом в руках Леся Никитюк держит необычную полностью прозрачную сумочку, внутри которой положила веточку сирени.
В подписи к публикации Леся Никитюк написала: "Чтобы вы все цвели, как эта сирень". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:
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"Вау, это кто такую красоту придумал?".
"Спасибо искренне, красавица!".
"Боже, Леся, а кто тебе такие красивые фотографии сделал?".
"Невероятная".
"Где купить такую сумку".
"Вау, Леся Ивановна, я влюбилась!".
"Вау, очень красиво".
"Вы очень красивая".
"Непревзойденная!".
"Вы прекрасна".
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