Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", а недавно стала ведущей нового развлекательного шоу "ЄПитання", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Леся Никитюк очаровала украинцев нескромной весенней фотосессией среди цветущей сирени.

Как видно, на новых фотографиях Леся Никитюк запечатлена среди густой и разноцветной цветущей сирени, она игриво позирует и много улыбается. Перед камерой телезвезда появилась в соблазнительном образе – на ней светлые штаны спортивного кроя с карманами и узкий короткий топик необычного фасона, который подчеркнул плоский живот и стройную фигуру. При этом в руках Леся Никитюк держит необычную полностью прозрачную сумочку, внутри которой положила веточку сирени.

В подписи к публикации Леся Никитюк написала: "Чтобы вы все цвели, как эта сирень". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:

"Вау, это кто такую красоту придумал?".

"Спасибо искренне, красавица!".

"Боже, Леся, а кто тебе такие красивые фотографии сделал?".

"Невероятная".

"Где купить такую сумку".

"Вау, Леся Ивановна, я влюбилась!".

"Вау, очень красиво".

"Вы очень красивая".

"Непревзойденная!".

"Вы прекрасна".

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