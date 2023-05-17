Эктор Хименес-Браво обвиняется в том, что он слишком груб с участниками «МастерШеф. Профессионалы-4», пишет Politeka.net.

Зрителям не понравилось, какой тон Хименес-Браво выбрал для критики голубцов синей команды.

«А почему вы решили добавить сюда томатную икру? Это какое-то новое толкование и без того не совсем классического блюда? Что-то мне кажется, что ваши голубцы не тянут на классику», - раскритиковал Хименес-Браво блюдо профессионалов.

Во время объяснений одного из участников, Эктор даже перешел на повышенный тон: «Артем, вы меня запутываете! Так они классические или нет? Определитесь уже!».

Но Эктор Хименес-Браво не останавливался: «А что это за чипсы?». Это оказалась жареная капуста.

«Они пригорели и очень горчат. Чипсы здесь совершенно лишние. К тому же неудачные», - констатировал Эктор Хименес-Браво.

Однако судья «МастерШеф. Профессионалы признал, что ему нравится вкус мяса.

«Очень нежный фарш, вы совершенно угадали со специями. Но задача была сделать классическое блюдо. Вы не выполнили главное условие. Мало того, что вы взяли не классическое блюдо, да еще перемудрили с ним. И допустили ошибки».

Такой вердикт Эктора Хименеса Браво не понравился некоторым зрителям «МастерШеф. Профессионалы-4».

«Меня Эктор начал раздражать. Любитель крыс. Критикует лучшую Украинскую кухню»,

«Эктор немного перепутал тон, так разговаривать с украинскими поварами, аргументированную критику от него уже давно не слышала – только пафосные закидоны, по-типу мне не нравится»,

«Эктор, покажите мастер класс а не ворчите»,

«Судей на мыло!», – комментируют зрители» МастерШеф. Профессионалы-4».

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