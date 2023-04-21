Суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво у дуже гнівній формі висловив своє незадоволення стравою, пише Politeka.net.

29-річний калушанин, учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Віктор Волошин зробив тратиційну українську страву у ресторанному форматі.

«Я зробив вареники з квашеною капустою, чорносливом і волоським горіхом», - розповів Волошин про страву.

Роздивившись те, що перед ним на тарілці, Ектор Хіменес-Браво нагадав учаснику «МастерШеф. Професіонали» про його головне завдання:

«Ми, українці, експерти з вареників. На будь-який смак, з будь-якою начинкою, будь-якого кольору. Зараз у багатьох ресторанах в меню ми бачимо експерименти з цією традиційно стравою. І я думаю, що ваша ціль сьогодні мала бути перевершити все, що подавали в закладах до цього. Бо ви ж професіонал, експерт».

Далі Ектор Хіменес-Браво вирішив не стримувати гнівних емоцій.

«Мені шкода, та те, що я бачуперед собою не годиться навіть для домашньої кухні. Цей соус тільки погіршує ситуацію на тарілці. Нічого особистого, пробачте, але зараз я просто не можу бути дипломатичним, бо це просто жах, катастрофа. Мені було б соромно показувати це на «МастерШеф. Професіонали».

Коментуючи свою невдачу, Волошин пояснив, що для нього важливо дві речі – передати у страві душу і нагодувати.

«Чому я подав так багато вареників – бо в моєму розумінні, коли в ресторані приносять українську страву, вареники, і їх п’ять штук, це неправильно».

У свою чергу, деякі глядачі зізначился, що їм вареники Волошина сподобалися, і через вигляд, і через начинку. У коментарях до відео глядачі припускають, що Хіменес-Браво причепився до вареників ніі за що.

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