Молодая жена украинского певца Виктора Павлика попала в скандал из-за съемки на стратегическом объекте со специальным пропуском.

Екатерина Репяхова, жена и концертный директор украинского певца Виктора Павлика, оказалась подвержена критике со стороны украинцев за бездумное хвастовство из-за роскоши, которые могут позволить себе немногие.

В Instagram-аккаунте 28-летняя блогерша Катерина Репяхова опубликовала видео, на котором она и ее муж несутся по Южному мосту в Киеве, который частично закрыт с прошлого года.

Однако известно, что движение по этому мосту разрешено только для специального транспорта, общественного и транзитного грузового транспорта, а также для водителей, имеющих специальный пропуск от Киевской городской военной администрации.

В самом видео Виктор Павлик похвастался таким пропуском, находясь за рулем автомобиля. Он также заявил, что этот пропуск является подарком для его супруги.

Однако пользователи социальных медиа жестко критикуют это поведение Павлика и Репяховой. Они спрашивают, что за странная идея считать пропуск по стратегическому объекту романтическим подарком для женщины, особенно учитывая, что гражданам запрещено передвигаться по этому мосту.

Некоторые предлагают лучше подарить Павлику и Репяховой горячий пропуск для влюбленных на Донбассе, учитывая множество интересных локаций для фотографий на месте.

«Да ну жесть Ну, вы серьезно? Виктор Павлик, что это за фигня? Романтический подарок для женщины – это пропуск по стратегическому объекту, где запрещено передвигаться по гражданскому?

Тю, может лучше горящую путевку для влюбленных на Донбасс? Здесь у нас столько Инстаграм локаций есть и капец, фотографироваться не перефотографироваться. Господи, дно пробивается тупостью…» - написали в сети, обращаясь к Павлику и его жене Репяховой.

В сети принялись делиться своим мнением, возмутившись тем, как ведет себя Репяхова и Виктор Павлик:

«Я уверена, что каждый имеет право на свою любовную жизнь, но сознательное нарушение правил как покупка пропусков это неправильно; Старый пердун ...фууу, какая романтика с дедом?; «Какое ехало, такое и встретило». Одно глупое мутит пропуски, другое глупое снимает и выставляет это в соцсети;

Страна ждет героев, женщины рождают дебилов; Он не первый и не последний, кого "спалили" их жены. Друзья, делайте верный выбор; Мозгов хватило чтобы купить, но не хватило чтобы не озвучить об этом; Хватит спускать на тормоза это все».

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