Блогерка Катя Репяхова решила поговорить с фанатами, отвечая на их вопросы. Жена Виктора Павлика оставила окошко в сторис Инстаграм, где делится всем интересным.

"Расскажите, как отучить от пустышки?", - спросила Репяхова.

"В какой-то день забрала и больше не дала. Были истерики, были пальцы во рту. Стало легче после двух недель", - написала жена звезды в ответ.

Стоит отметить, Катя Репяхова - молодая украинская блогерка, которая несколько лет назад вышла замуж за музыканта и Народного артиста Украины Виктора Павлика. У пары есть совместный сын Михаил, который для Кати стал первенцем. Для Павлика же это был четвертый ребенок от четвертой жены.

Репяхова признавалась, что пока нет времени и желания заводить еще одного ребенка. К тому же, Катю много критиковали из-за присмотра за Мишей. Ведь Репяхова постоянно оставляет ребенка у мамы. А недавно блогерка сдалась и отвела малыша на коррекцию речи, ведь фанаты отмечали, что на его возраст он знает довольно мало слов.

Кроме блогерства и воспитания ребенка Катя занимается организацией концертов для мужа. И даже благодаря этому смогла приобрести себе автомобиль.

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