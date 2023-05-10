Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова решила ответить на вопросы фанатов. Супруга музыканта предложила задавать их в сторис Инстаграм, где делится многим интересным.

"Дай бог, чтобы это не РАС, но много симптомов, потому все это и пишут, кто знаком с этим", - написала фанатка, переживая за здоровье сына молодой жены Виктора Павлика Кати Репяховой.

"Честно, искренне не понимаю людей, которые пытаются другим детям поставить какие-то диагнозы. Откуда вы знаете, какие у Миши есть симптомы?", - начала молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова.

"Если врачи этих симптомов не видят, а вы видите, то извините. Честно, меня это совсем не обижает. Это нормально, это просто другая сторона публичности, я понимаю. Но вы же сами подумайте, не суйте просто свои пять копеек туда, куда вас не просят. Это очень просто", - добавила молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова.

"Поверьте мне, если я пошла делать МРТ, если я пошла делать все другое, то первое, что я сделала, то определила аутистический спектр у своего ребенка. Я не дура и умею читать в гугле и видеть все вокруг. Поэтому спасибо конечно, но мне виднее", - подытожила молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова.

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