Молодая жена украинского исполнителя Виктора Павлика сообщила, что у их годовалого сына Михаил возникли проблемы.

Молодая жена украинского исполнителя Виктора Павлика недавно призналась, что их годовалый сын Михаил страдает от задержки речи. Катерина Репяхова посетила вместе с мальчиком многих врачей, но они так и не могут обнаружить причину. Жена Виктора Павлика в своих Инстаграм-Сториз сделала несколько признаний на эту тему.

Катерина Репяхова призналась, что первым словом их сына было - "мама". Позже говорил "баба" и "дай". А потом сын Виктора Павлика очень сильно заболел, после чего перестал все говорить и многое делать.

Так, мальчик замолчал и у него начались проблемы со здоровьем после кишечной инфекции. У ребенка тогда поднялась температура до 40 градусов и была постоянная рвота.

Результаты обследования у специализированного врача порадовали звездных родителей. Никаких патологий слуха у сына Виктора Павлика и Екатерины Репяховой врачи не обнаружили.

Также Катерина Репяхова проверила нет ли у малыша Расстройства аутистического спектра. К счастью, здесь обследование не показало отклонений у сына Виктора Павлика.

"Дети с расстройством аутистического спектра - это малыши, которым трудно поддерживать социальные связи и это не наше. Михасику исключили этот диагноз", - добавила Катерина Репяхова.

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