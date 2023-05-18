Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны отказался от русского языка в жизни и творчестве, а также начал выпускать англоязычные треки, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Макс Барских поделился видео, которое видимо, является фрагментами нового клипа артиста.

Как видно, в ролике, на одном из моментов Макс Барских запечатлен верхи на коне, он уверенно скачет в полутьме у моря. Затем артиста можно увидеть уже кидающегося на морские волны и полностью влажного от бриза. При этом в ролике звучит новая песня, которую Макс Барских представил поклонникам вместе с фрагментами клипа.

В подписи к публикации Макс Барских написал: "Я начал экспериментировать в созданной новой музыке, сейчас, как никогда интересно работать с разными криетерами, которые вносят новые цвета в мою музыку. Спасибо @msp_records за то, что вывел этот трек на новый уровень!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Очень современно. Песня и видео просто кайф!".

"Экспериментируй, не останавливается на достигнутом. Верю, что ты еще не раз удивишь меня новыми песнями и клипами".

"Все равно ты самый лучший, единственный и неповторимый! Я с тобой, а ты всегда в сердце моем!".

"Макс, всякий раз, когда ты выкладываешь новое видео, я любуюсь тобой!".

"Классно! И видео, и музыка".

"Обожаю тебя, такой клип шикарный. Так хочу попасть на твой концерт".

"Такой голос! Как свежий бриз! И клип, и песня такое наслаждение! Нельзя остановиться слушать и смотреть!".

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