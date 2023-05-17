Відомий виконавець та продюсер Потап розповів, чому він не в Україні і чим займається за кордоном.

Відомий український виконавець, продюсер та чоловік Насті Каменських Потап (Олексій Потапенко), який нещодавно оскандалився новою піснею "Волонтер", розповів, що займається благодійною діяльністю, тому не може весь час перебувати в Україні.

Про це заявив Потап в інтерв'ю ТСН.

За словами продюсера, він не живе постійно в одному місці, проводячи аукціони, благодійні концерти та збори коштів, він постійно переїжджає.

"У мене дуже великі зв'язки, які я створив за все моє життя. Тому зараз я отримую гроші та допомогу саме за кордоном. І перебуваю там, де на цю хвилину можу бути найбільш корисним – це може бути і в Україні, і в Європі, та в Америці", - розповів Потап.

Артист розповів, що відповідно до свого статусу він займається великими проектами. Так, Потап розповів, що ще півроку тому вони з Настею Каменськими зібрали 80 млн. грн. Крім того, продюсер повідомив, що зі своїм партнером із Сан-Франциско побудував NFT-платформу Help UA, яка щодня адресно допомагає людям, які постраждали від війни.

Також Потап прокоментував чутки про розлучення із Настею Каменським. Так, шанувальники зауважили, що останнім часом артисти не публікують у соцмережах спільних фото, тож запідозрили недобре. Однак Потап запевнив, що у них у родині все добре.

"Життя – це не тільки Instagram. Ми з Настею разом настільки тісно, ​​як ніколи. Але воліємо фокусувати свою увагу на інших справах. Я дуже пишаюся її діяльністю. Допомагаю їй усім, чим можу. І вона підтримує мене в цей тяжкий час. нашій родині все гаразд. Ми любимо одне одного", - сказав Потап.

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