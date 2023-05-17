Відомий український виконавець, продюсер та чоловік Насті Каменських Потап (Олексій Потапенко), який нещодавно оскандалився новою піснею "Волонтер", розповів, що займається благодійною діяльністю, тому не може весь час перебувати в Україні.
Про це заявив Потап в інтерв'ю ТСН.
За словами продюсера, він не живе постійно в одному місці, проводячи аукціони, благодійні концерти та збори коштів, він постійно переїжджає.
"У мене дуже великі зв'язки, які я створив за все моє життя. Тому зараз я отримую гроші та допомогу саме за кордоном. І перебуваю там, де на цю хвилину можу бути найбільш корисним – це може бути і в Україні, і в Європі, та в Америці", - розповів Потап.
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Артист розповів, що відповідно до свого статусу він займається великими проектами. Так, Потап розповів, що ще півроку тому вони з Настею Каменськими зібрали 80 млн. грн. Крім того, продюсер повідомив, що зі своїм партнером із Сан-Франциско побудував NFT-платформу Help UA, яка щодня адресно допомагає людям, які постраждали від війни.
Також Потап прокоментував чутки про розлучення із Настею Каменським. Так, шанувальники зауважили, що останнім часом артисти не публікують у соцмережах спільних фото, тож запідозрили недобре. Однак Потап запевнив, що у них у родині все добре.
"Життя – це не тільки Instagram. Ми з Настею разом настільки тісно, як ніколи. Але воліємо фокусувати свою увагу на інших справах. Я дуже пишаюся її діяльністю. Допомагаю їй усім, чим можу. І вона підтримує мене в цей тяжкий час. нашій родині все гаразд. Ми любимо одне одного", - сказав Потап.
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