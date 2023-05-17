Популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик зараз служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Наталка Денисенко поділилася чарівними кадрами із нової фотосесії, на яких постала у незвичайному образі та зробила несподіване визнання.

Схоже, Наталка Денисенко вирішила зробити собі портретну фотосесію у вишуканому образі. Як видно, актриса знята в цікавій локації, на деяких знімках вона позує сидячи на стільці. Перед камерою Наталка Денисенко з'явилася в елегантному світлому костюмі-трійці із цікавим жилетом. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі красивий природний макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до публікації Наталка Денисенко зізналася, що навіть у страшних подіях під час війни, вона знайшла головний плюс: "Головний плюс всіх страшних подій, які відбуваються навколо, це розуміння того, що Я ДІЙСНО ЛЮБЛЮ ЦЕ ЖИТТЯ. Смакувати і насолоджуватися ним, радіти і не приховувати емоції, не витрачати час на безглузді речі. Бо ми не знаємо що буде завтра. Буду вдячна завжди нашим захисникам, нашим рятувальникам, всім хто робить життя в Україні можливим. Який з "чесних портретів" від буде ваш улюблений? Мій напевно 10тий".

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