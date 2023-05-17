Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а під час війни пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Мішель Андраде поділилася незвичайними фото та відео, на яких вразила своїм виглядом.

Як почали здогадуватись шанувальники, Мішель Андраде знімала кліп, проте ті кадри, які вона показала деяких дуже налякали. Справа в тому, що на одному з відео Мішель Андраде з'явилася, ніби з розбитим обличчям, і якщо це грим, то він виглядає дуже правдоподібно. На інших кадрах артистка позує зі своєю командою, а також на прийомі у стоматолога, а згодом демонструє свою посмішку з незвичайними блискучими елементами.

При цьому Мішель Андрад не стала нічого пояснювати фанатам про свій вигляд. У підписі до публікації вона загадково написала: "Вгадайте, що сталося". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Не знаю, що сталося, проте чекаю на нову вашу музику".

"Буде кліп?".

"Я вдячний, що зміг стати частиною цієї події".

"Ви знімали кліп?"

"Мішелька - оригінально, ти що з дверима не розминулась?"

"Новий кліп?".

"Зйомка нового кліпу?".

"Ви знімали кліп?"

"Тебе побили?"

"Це образ чи ти з мотоцикла впала?"

"Ой, щось із носиком було, я вгадав?".

"Метелики не в животі, а на зубах".

"Нормально. Прикол".

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