Певица Алина Гросу показала себя и рассказала, куда пропадала. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Друзья мои, я снова же таки выпала из социальных сетей, социальной жизни. Потому что сейчас постоянно нахожусь в учебном заведении. Я нахожусь в одной из лучших школ актерского мастерства, тут учились очень много мировых звезд. Я выложу вам, кто это, интересно, посмотрите. Для меня это какой-то шаг вперед и понимание, чем отличается наша школа и наши техники и выбрать для себя свой путь, свое понимание. А еще я только что вышла с урока актерского мастерства, я в восторге просто", - сказала Алина Гросу.

"Во-первых, тут учатся те учители, которые сами тут работают. То есть они снимаются в это время, они дают нам какие-то сценарии, которые сейчас выходят или вышли год назад, к которым они были причастны. И мы так само в них окунуться и разобрать эти тексты, выйти на площадку, попробовать себя, понять что и как. Это фантастика", - добавила Алина Гросу.

Стоит отметить, Алина Гросу - известная украинская певица, которая прославилась еще в детстве. Звезда сейчас находится в США, где получает образование.

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