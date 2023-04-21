Певица Алина Гросу показала себя и рассказала, планирует ли вернуться обратно в Украину.

Алина Гросу поделилась фотографиями из Лос-Анджелеса. Звезда решила в своем блоге Инстаграм рассказать свои новости и призналась, планирует ли вернуться в Украину.

"Ой, дорогие мои. Записала сегодня песню. Есть мнения какая она будет?)) П.С. Для тех, кто спрашивает, планирую ли я вернуться? Конечно!!! Я никуда не переезжала, обучение, повышение квалификации – это одно. А постоянное проживание, личное гнездышко, родные люди – это другое. Кстати, очень скучаю. Хочу видеть родные лица и говорить всем вокруг «Привет», а не «Пусть», мозг от иностранного языка и постоянного изучения новых слов, немного плавится"," - написала Гросу в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка. Пусть тебе везет во всех твоих начинаниях";

"Каждая твоя песня это шедевр!!";

"Ты прям заинтриговала нас прям не можем дождаться твоей новой песни потому что они все у тебя особенные";

"хотел написать Пчелка 2.0, но оказалось, что она у тебя уже есть";

"А позади пейзаж напоминает наш - и травка, и деревья, и дорога... Вот только та надпись позади курит весь домик. Ждем новинку".

"90-x кадиллак надо рядом".

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