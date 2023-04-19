Певица Алина Гросу вышла на связь и рассказала, куда пропадала, поделившись с украинцами.

Певица Алина Гросу решила вернуться в социальные сети после долгого отсутствия. Звезда в своем Инстаграм извинилась, что отсутствовала и пообещала, что постарается исправить ситуацию.

"Продолжаю учиться. Продолжаю работать. Продолжаю заниматься благотворительностью. Деньги не собирала и не собираю, помогаю из тех, что заработаю сама. А еще завтра записываю новую песню и надеюсь очень скоро ее выпустить. Планирую клип, но даже не представляю как его снимать, потому что понимаю, что есть и более важные вещи на нужные сейчас средства. А еще сегодня побывала случайно на съемочной площадке «Джокера», видела, как снимают одну из сцен. В шоке", - написала Гросу в публикации.

"А я жду тебя к себе на интервью", - написал Слава Демин под постом Алины.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Невероятно очаровательна. Алиночка будь счастлива";

"Спасибо за помощь! Творите! Пойте! И мы ждем Вас в мирной Украине";

"А Вы в приятном щеке не очень ли от съемок «Джокера»?";

"Мы одного года с тобой. Ты мне когда то так нравилась";

"близнецы бывают, конечно, интровертами, но мы все же ближе к экстраверсионным амбивертам ;) держись, это временно, кстати, ты выросла красивой девушкой и хорошим человеком, насколько я слышал".

Напомним, Гросу рассказала о проблеме младшего брата, поделившись личным

А еще Politeka писала, что Гросу рассказала, что с ней произошло после полномасштабного вторжения

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