Алина Гросу показала своих маму и бабушку. Звезда после очередного отсутствия объявилась в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"В нашей семье и в кругу наших друзей, стало доброй традицией чествовать такой прекрасный праздник, такой важный день – День Матери!

С большой любовью и благодарностью, уважением и заботой моя семья и в этом году пыталась подарить мамочкам праздник и добрые эмоции! Очень больно и жаль, что меня физически рядом с ними не было… только по видео я могла всех поздравить, а также передать подарки. В наше время грех – не уделять свое внимание близким и родным. Потому что каждая минута дорога", - написала Алина Гросу в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Алине Гросу:

"Поздравляю С Днем Матери! Пусть украинские мамы будут счастливы и здоровы!";

"Всем людям мира с днем мамы! Я свою мамочку поздравил. Хорошего всем праздничного дня!".

Стоит отметить, Алина Гросу - известная украинская певица, которая последние год лечилась от сложной болезни, из-за чего редко выходит на связь. А недавно звезда отправилась на учебу в США, где также работает и помогает Украине.

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