Чтобы объявить эту новость артистки Alyona Alyona и Jerry Heil решили снять видео, на котором предстали вместе.

Украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) дружит с артисткой Jerry Heil. Вместе они записали не один трек. Вот и в Инстаграм они поделились новостью, которая обрадует как поклонников Alyona Alyona, так и тех, кому нравится творчество Jerry Heil.

В частности оказалось, что Alyona Alyona и Jerry Heil создают совместный сольник. Чтобы объявить эту новость артистки решили снять видео, на котором предстали напротив заркала. Артистки пели и дурачились. Alyona Alyona и Jerry Heil действительно показали насколько веселым будет их концерт.

"Рідні мої, Купала, Дай Бог, Вітер Віє, Чому и другие хиты-фиты, а также сольные песни! Все это писалось для того, чтобы вместе пелось огромной украинской семьей! Приглашаем Киев и близкие города, чтобы исполнить любимые песни в столице хором! Билеты в сториз!", - написали Alyona Alyona и Jerry Heil.

Alyona Alyona и Jerry Heil получили много хвалебных комментариев под видео. Многие признавались, что давно ждали их общего концерта:

"2 красотки, но Януся одна любовь на всю жизнь ", "Это будет разрыв!! жду", "Настолько вы дополняете друг друга, что каждая песня получается – невероятной".

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