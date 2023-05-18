После скандала с пропуском и негативных последствий, выступление певца Виктора Павлика на благотворительном мероприятии в Берлине было отменено. Об этом информировала Диана Янушкевич, организатор концерта в немецкой столице.

В заявлении, опубликованном на ее странице в Facebook, Диана Янушкевич сообщила, что в связи с обстоятельствами, произошедшими в жизни артиста 16-17 мая, организаторы приняли решение отменить концерт Виктора Павлика.

Она также отметила, что информацию о том, кто выступит вместо него на благотворительном мероприятии 4 июня, будут сообщать позже.

Скандал, в который попал Виктор Павлик, произошел 16 мая, когда он и его супруга Екатерина Репяхова проехали по пустому Южному мосту в Киеве, доступному только для специального транспорта. Репяхова поделилась этим моментом в своих социальных сетях, похваставшись тем, что ее муж предоставил ей спецпропуск, который позволяет им свободно передвигаться по Киеву даже в комендантский час.

Однако, осознав, что их поступок вызвал негативные реакции, Екатерина Репяхова быстро удалила скандальное видео из Instagram и извинилась за свои действия, называя их неподобающими шутками. Тем не менее, полиция навестила Виктора Павлика, провела с ним профилактическую беседу и изъяла его спецпропуск.

«Возможно, в конце Репяхова перестанет выставлять бессмыслицу в интернет; Вот так, старичок... Надо жить с женщиной, с умом... А внучки, пусть живут со своими ровесниками.... Да, это еще только начало...А, что будет дальше....?; Блогерша Репьяхова опустила своего деда "ниже плинтуса"😅

Я не зла, но так вам и нужно. Задолбали со своим пиаром; Не беда что отменили. Пусть поет на свадьбах, вспоминая свою молодость...; Ой, мама, шикидым. Как неудобно получилось; Довыпендривался с Репяшкой» - подметили в свою очередь в сети.

Напомним, несколько дней назад Екатерина Репяхова написала извинения, но они были похожи больше на обвинения недовольных граждан.

«Я некстати пошутила. Я не должна была публиковать ту Стори. Это факт. Я не идеальна. А вот все комментаторы вижу идеальные.

Угодила я всей нечисти, которая сейчас пишет гадость (пусть обо мне) о моем сыне. Мне жутко от того, в каком социуме мы живем. Сколько злых людей, которые, как те орки, готовы сожрать своих же. Все эти люди хорошего никогда не заметят» - заявила Репяхова.

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