Украинская ведущая Катя Осадчая решила прокомментировать скандальную ситуацию, в которую попал Виктор Павлик и его жена Катерина Репяхова. Комментируя в Instagram Stories скандал с участием Павлика, посоветовала перед тем, как хайповать, посмотреть на все глазами здравого смысла.

Скандал, в котором оказался замешан Виктор Павлик, произошел два дня назад, когда он и его супруга Екатерина Репяхова проехали по закрытому для общественного транспорта Южному мосту в столице. Екатерина поделилась этим событием в своих социальных сетях, гордясь тем, что ей был предоставлен специальный пропуск, позволяющий им свободно передвигаться по Киеву даже в период комендантского часа.

Она гордо заявила, что такое удовольствие не для избранных и они могут себе такое позволить. После этого вместо извинений Репяхова обозлилась на недовольных украинцев, пристыдивших ее, поскольку те якобы вели себя слишком злобно, а она и вовсе просто пошутила.

Катерина Осадчая также молчать не стала после увиденного скандала:

«Чтобы мгновенно прославиться в Украине, надо просто сделать хе*ню, желательно с угрозой тюремного заключения. Так скоро начинающие артисты перед релизами песен будут устраивать перегонки по центру в комендантский час и пьяные дебоши перед работой ПВО.

Какое время, такие у новости. Блогерам хайполовщикам, которые снимали работу ПВО, грозит до 9 лет тюрьмы. У Павлика после скандала спецпропуск забрали. Прежде, чем хайповать, надо посмотреть на все глазами СБУ, позиции и здравого смысла» - пишет Катерина Осадчая.

Отметим, после серии неприятных событий и отрицательных последствий, выступление популярного певца Виктора Павлика на благотворительном мероприятии в Берлине было отменено. Об этом информировала Диана Янушкевич, организатор данного концерта в столице Германии.

В официальном заявлении, опубликованном на ее странице в социальной сети Facebook, Диана Янушкевич сообщила, что в связи с обстоятельствами, произошедшими в жизни артиста 16-17 мая, организаторы вынуждены были принять решение об отмене выступления Виктора Павлика.

Она также отметила, что информацию о том, кто займет его место на благотворительном мероприятии, запланированном на 4 июня, будет сообщена позже.

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