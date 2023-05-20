Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны отказался от русского языка в жизни и творчестве, а также начал активно выпускать англоязычные треки, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Макс Барских поделился забавным видео, и заинтриговал поклонников.

Так, в новом веселом ролике Макс Барских показал себя в двух образах. Так, в начале видео артист запечатлен в рабочей обстановке, он с серьезным лицом изучает какие-то бумаги. "Сижу с серьезным лицом на работе. Тем временем в моей голове", - подписал ролик Макс Барских. И после этого можно увидеть, что же "у него в голове". А там он в черном кожаном наряде зажигательно танцует на сцене, соблазнительно двигая бедрами, и при этом исполняет новую песню, релиз которой пообещал в ближайшее время.

В подписи к публикации Макс Барских написал: "Мне очень нравится ваше творчество и то, как вы ощущаете мои песни. Не останавливайтесь. Лучшие видео попадут в мои социальные сети. Вижу, что Slay уже живет своей жизнью, не дождавшись официального релиза. Но он совсем скоро".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Тащусь от тебя и от этого трека".

"Макс, ждем с огромным нетерпением. Скоро, это надеемся не через 3 месяца".

"Мммм, какое хорошее видео".

"Ох, чувствую, как будет горячо!".

"Очень жду песню".

"Продолжай! Мне это нравится!".

"Максима с нетерпением ждем в Познани".

"Как же я это люблю".

"Жду премьеру новой песни, это будет огонь, я чувствую".

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